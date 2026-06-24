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U blizini Bulevara kralja Aleksandra na Zvezdari danas se oko 16 sati odigrala prava drama, kada je prijavljeno da su se u blizini jednog ugostiteljskog objekta začuli pucnji. Ipak, pripadnici MUP na licu mesta nisu pronašli čaure, a očevici navode da je zvuk bio sličan petardama.

Policiji je prijavljeno da je ispred lokala na Zvezdari došlo do pucnjave i da je ispaljeno više hitaca.

Ipak, dolaskom na lice mesta, detaljnim pregledom lica mesta u lokalu i ispred, kao i kamera istragom je utvrđeno da nema nikakvih čaura niti bilo kakvih dokaza koje bi potvrdile prijavu.

Takođe, na licu mesta nije pronađen ni pancir.

Policija nastavlja da ispituje ovu prijavu u cilju utvrđivanja svih okolnosti.

Kako navode očevici sa lica mesta, pucnji su se čuli, ali niko nema informacije o tome da li je do pucnjave došlo.

- Bila sam u salonu kada se odjednom začula neka pucnjava. Mislila sam da deca bacaju petarde, ali sam za svaki slučaj krenula da zatvorim vrata. Provirila sam i videla neki dim, a ubrzo nakon toga i policiju. Radnica iz radnje pored je na nadzornim kamerama videla mladice kako beže i ulaze u beli automobil - kaže jedna žena iz radnje u blizini koje se dogodio incident.