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Jedna osoba se utopila večeras oko 19 časova na Adi Ciganliji

Prema prvim informacijama, na lice mesta izašli su pripadnici Hitne pomoći, koji su samo mogli da konstatuju smrt. 

Nezvanične informacije govore da se nesrećni slučaj dogodio u večernjim satima, nakon završetka radnog vremena spasilačkih službi. Nadležne službe obavile su uviđaj, a istragom će biti objavljeni svi detalji. 

Identitet osobe trenutno nije poznat. 

Kurir.rs/Telegraf

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