Jedna osoba utopila se večeras na Adi Ciganliji. Na lice mesta izašla je Hitna pomoć, koja je mogla samo da konstatuje smrt. Nadležne službe obavile su uviđaj, a okolnosti tragedije biće utvrđene istragom
Detalji tragedije
TRAGEDIJA NA ADI CIGANLIJI! Jedna osoba se utopila, Hitna pomoć mogla samo da konstatuje smrt: Istraga u toku!
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Jedna osoba se utopila večeras oko 19 časova na Adi Ciganliji.
Prema prvim informacijama, na lice mesta izašli su pripadnici Hitne pomoći, koji su samo mogli da konstatuju smrt.
Nezvanične informacije govore da se nesrećni slučaj dogodio u večernjim satima, nakon završetka radnog vremena spasilačkih službi. Nadležne službe obavile su uviđaj, a istragom će biti objavljeni svi detalji.
Identitet osobe trenutno nije poznat.
Kurir.rs/Telegraf
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