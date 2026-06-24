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Na Adi Ciganliji večeras je došlo do tragedije kada je preminuo mladić (27).

Kako se nezvanično saznaje, mladiću je navodno pozlilo dok je bio u vodi na plaži jednog kafića na Adi Ciganliji.

Kada je izašao iz vode, srušio se, te je na licu mesta konstatovana smrt.

Podsetimo, prvobitno se verovalo da se mladić utopio, ali će zvaničan uzrok smrti biti poznat nakon obdukcije.

Kurir.rs/Blic

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