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U stravičnoj nesreći koja se dogodila 23. juna oko 18.30 časova u naselju Begaljica u Grockoj, jednoipogodišnji dečak zadobio je prelom lobanje i krvarenje na mozgu i nalazi se u izuzetno teškom stanju u bolnici.

Njegov deda N. J. (57) dao je izjavu policiji o svim okolnostima ove tragedije. Kako se saznaje, nesrećni čovek je inspektorima do detalja opisao da se mališan neopaženo podvukao pod traktor dok su on i sin zakačinjali cisternu. Pošto to niko nije primetio, deda je krenuo u rikverc i pregazio unuka, a alkotest je potvrdio da niko od odraslih nije bio pod dejstvom alkohola.

Pomenuta nesreća duboko je potresla celo naselje Begaljica, a dečak je kolima Hitne pomoći hitno transportovan u dečiju bolnicu u Beogradu sa povredama opasnim po život.

Kako je došlo do nesreće?

Prema informacijama iz istrage, tragedija se dogodila u dvorištu porodične kuće dok su otac i deda obavljali seoske poslove. Deda N. J. i otac deteta T. J. (34) bili su fokusirani na to da za traktor zakače cisternu za vodu.

Dok su odrasli radili oko priključka, jednoipogodišnji dečak se potpuno neopaženo podvukao ispod traktora.

Pošto niko nije primetio dete, deda je seo za volan, pokrenuo traktor unazad i pregazio unuka.

Otac i deda su odmah podigli povređenog dečaka, stavili ga u automobil i odvezli u lokalni Dom zdravlja, odakle je hitno transportovan u dečiju bolnicu u Beogradu.

Lekari se bore za život dečaka

Zdravstveno stanje jednoipogodišnjeg mališana je kritično. Lekari ulažu maksimalne napore da spasu život deteta koje je zadobilo stravične povrede glave: prelom lobanje, nagnječenje (kontuzija) mozga, unutrašnje krvarenje na mozgu.

O nesreći je odmah obavešteno Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, a policija je na licu mesta obavila uviđaj.

Istraga je pokazala da je reč o stravičnom i nesrećnom slučaju koji se dogodio usled sekunde nepažnje.