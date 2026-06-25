Slušaj vest

1/14 Vidi galeriju Pucnjava u kafiću u Kumodražu Foto: Kurir

- Vesković, navodno blizak škaljarskom klanu, ubijen je tačno 20 dana pre nego što je pred sudom trebalo da iznese odbranu u ponovljenom postupku za ubistvo Blaža Đurovića, navodnog pripadnika kavačkog klana, koji je izrešetan na Dušanovcu još 2018. godine - kaže izvor i dodaje da je u trenutku likvidacije Prika imao nanogicu, odnosno bio je u dozvoljenoj šetnji u okviru kućnog pritvora.

Upravo ta činjenica svedoči o tome da, iako su formalno bili pod budnim okom istražitelja i pod merama elektronskog nadzora, pojedini pripadnici kriminalnog miljea nisu uspeli da izbegnu likvidacije.

- Prema operativnim saznanjima, neki od njih bili su istovremeno pod prismotrom policije, ali i suparničkih kriminalnih grupa koje su strpljivo čekale priliku za napad - kaže izvor Kurira i ističe da da elektronski nadzor ne predstavlja nepremostivu prepreku za kriminalne grupe koje raspolažu informacijama o navikama i kretanju svojih meta.

Podsetimo, nadzorne kamere snimile su trenutak kada je Vesković sedeo za stolom u kafiću zajedno sa prijateljem Vukom Musićem, kada je u lokal ušao napadač. Interesantno je da se žrtva pozdravila sa svojim ubicom, ne znajući da mu je spremio metak.

00:21 Ubistvo u Kumodražu Izvor: Kurir

- Nadzorna kamera zabeležila je trenutak kada se Darko pri ulasku u kafić pozdravio sa napadačem. Nakon toga zajedno su krenuli ka stolu za kojim je sedeo sa prijateljem. Posle nekoliko koraka napadač je izvadio pištolj i ispalio više hitaca u njegovom pravcu, a zatim zapucao i na Musića. Vesković je preminuo na licu mesta, dok je njegov prijatelj, koji je pogođen sa dva metka, prebačen na VMA - podseća sagovornik.

Živko Bakić ubijen tokom dozvoljene šetnje

Živko Bakić nalazio se u kućnom pritvoru sa nanogicom kada je likvidiran u blizini jezera Trešnja kod Sopota. Prema rezultatima istrage, napadač je navodno mesecima pratio njegove navike i saznao da svakog dana u isto vreme koristi zakonom dozvoljenu jednočasovnu šetnju.

Živko Bakić Foto: Društvene Mreže

- Dosadašnja istraga navodno je utvrdila da je napadač pratio metu neko vreme, moguće čak i od trenutka kada je Živko Bakić odlukom suda iz klasičnog pritvora u kom je bio zbog šverca kokaina, prebačen u kućni pritvor sa nanogicom. Sumnja se da je opservacija žrtve trajala mesecima i da je tako napadač pribavio infromaciju da Bakić svakog dana u 14 časova napušta kuću i odlazi u jednočasovnu šetnju oko jezera Trešnja - podseća naš sagovornik.

Egzekucija je izvršena upravo tokom tog izlaska, a ubica je nakon pucnjave pobegao sa mesta zločina.

Filip Ivanović ubijen nakon bekstva iz kućnog pritvora

Pripadnik škaljarskog klana Filip Ivanović nalazio se pod elektronskim nadzorom, ali je krajem 2024. godine pokidao nanogicu i pobegao iz kućnog pritvora. Za njim je tada bila raspisana potraga.

Filip Ivanović Foto: Interpol

Nedugo nakon bekstva, ubijen je na dečjem igralištu u Beogradu na vodi. Osumnjičeni za zločin uhapšen je neposredno nakon pucnjave, a istraga je ukazala da je Ivanović bio u ozbiljnom sukobu sa rivalskim kriminalnim grupama.

- Činjenica da je osumnjičeni za ubistvo uhapšen svega dvestotinak metara od mesta zločina ukazuje da je Ivanović vrlo verovatno bio pod pratnjom pripadnika MUP Srbije koji su videli zločin i brzom akcijom uhapsili osumnjičenog, a ubrzo i saučesnika Marka P. (18). Znači, velika je verovatnoća da je Filip Ivanović istvoremeno bio i pod prismotrom "kavčana" i policije - kazao je izvor Kurira.

Nikola Stanković Pivce likvidiran u porodičnoj kući

Nikola Stanković, poznatiji kao Pivce, ubijen je 21. decembra 2024. godine dok je spavao u porodičnoj kući. U trenutku likvidacije nalazio se u kućnom pritvoru sa nanogicom.

Nikola Stanković Foto: Društvene Mreže, Kurir, Zorana Jevtić

Napadači su tokom noći upali u objekat, koji je bio pokriven video-nadzorom, i ispalili više hitaca u Stankovića. Jedan metak pogodio je i njegovu verenicu, koja je tom prilikom ranjena. Osumnjičeni za zločin uhapšeni su nekoliko dana kasnije u velikoj akciji policije i tužilaštva.