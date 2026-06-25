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U napuštenom poslovnom objektu na Novom Beogradu nađeno je telo, najverovatnije muškarca, a delovi tela su bili odvojeni!

Prema informacijama, jeziv prizor zatekao je radnik obezbeđenja ovog objekta 23. juna oko podneva, nakon čega je usledila hitna reakcija nadležnih službi. Čuvar je u stanju potpunog šoka odmah alarmirao policiju.

Policija i tužilaštvo odmah na licu mesta

Odmah po pozivu, na teren su izašle jake snage policije i dežurni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, koji je rukovodio uviđajem. Scena koju su zatekli inspektori i forenzičari bila je više nego uznemirujuća.

- Telo je pronađeno u poodmakloj fazi raspadanja, a najjeziviji detalj jeste to što su delovi tela bili odvojeni. Policija i tužilaštvo su odmah pokrenuli opsežnu istragu kako bi se utvrdilo šta se tačno dogodilo u ovom napuštenom prostoru - otkriva izvor.

S obzirom na stanje u kojem se nalazi, identitet je nemoguće utvrditi vizuelno. VJT je naložilo hitnu DNK analizu i proveru svih prijava nestalih lica u proteklom periodu.

Telo je prevezeno na Institut za sudsku medicinu. Obdukcija treba da pruži ključni odgovor - da li je nesrećni čovek žrtva brutalnog zločina, ili su telo nakon smrti raskomadale životinje, budući da u ovaj napušteni objekat često svraćaju psi lutalice.

Policijski inspektori već češljaju teren na Novom Beogradu, uzimaju izjave od ljudi koji borave u blizini ovog objekta i proveravaju da li postoje sigurnosne kamere koje su mogle da snime nešto sumnjivo.