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Maloletni M. M. (15) svedočiće sutra pred Višim sudom u Nišu, na suđenju gde se preispituje krivica njegovih roditelja M. M. i M. M. M. Oni se terete da su zapostavili dete i negirali njegovu nasilnu prirodu, nakon čega je on u svojoj kući, sa čak 37 uboda nožem, ubio svog školskog druga Andreja Simića (13) u Niškoj Banji.

Ovo monstruozno ubistvo dogodilo se u jutarnjim časovima 5. oktobra 2023. godine, kada su se njih dvojica dogovorila da se vide u kući M. M., a sastanku je trebalo da prisustvuju još dva druga.

Kako saznajemo, M. M. će na pitanja odgovarati putem video-linka iz Specijalne psihijatrijske bolnice u Beogradu, gde je smešten nakon ubistva koje je počinio. Ovo ročište će biti izuzetno stresno, posebno za roditelje Miću i Sanju Simić, čiji je sin tragično i nepravedno izgubio život, a oni će, pored tužioca i advokata obe strane, takođe imati pravo da svedoku postavljaju pitanja.

Iako se sudi odraslim osobama, postupak je zatvoren za javnost radi zaštite maloletnika, zbog čega roditelji ubijenog dečaka, kao i njihovi pravni zastupnici, ne smeju da iznose detalje iz sudnice. Ova činjenica, prema rečima mnogih, ograničava preventivni uticaj na eventualne slične slučajeve vršnjačkog nasilja, jer bi uvid javnosti u celu situaciju mogao da podigne svest društva kako se ovakva tragedija više nikada ne bi ponovila.

Andrej Simić Foto: Kurir/M.S.

Nakon svedočenja maloletnika putem video-linka, preostalo je ispitivanje još nekoliko svedoka, posle čega slede završne reči i presuda roditeljima. Za teška dela protiv opšte sigurnosti u saizvršilaštvu, kao i za krivično delo zapuštanja i zlostavljanja maloletnog lica, zaprećena je maksimalna kazna do 12 godina zatvora.

Podsetimo, roditelji dečaka-ubice sumnjiče se da su neadekvatno reagovali na nasilne sklonosti svog sina. Kobnog jutra, Andrej je otišao kod M. M. u kuću, gde je trebalo da dođu još dva dečaka koja se na kraju nisu pojavila. Nakon toga je došlo do sukoba u kojem je nesrećni Andrej usmrćen nožem. Otac ubijenog dečaka, Mića Simić, u nekoliko navrata je ranije upozoravao roditelje M. M. i M. M. M. da njihovo dete u rancu nosi noževe, mačete i slično hladno oružje, ali oni na ta dramatična upozorenja uopšte nisu reagovali.