Slušaj vest

U Višem sudu u Užicu danas je trebalo da bude održano još jedno ročište u postupku protiv Vesne Krička, direktorkehotela na Zlatiboru u kojem se utopio šestogodišnji dečak V. I. iz Beograda, Nikole Smiljanića (49), menadžera hotela, i Gorana Avramovića (67), odgovornog lica preduzeća koje je održavalo bazen. Međutim, ni ovog puta nije se ušlo u raspravu o optužnici, jer je branilac optužene zatražio izuzeće predsedavajuće sudije, ali i svih sudija Višeg suda u Užicu.

Ovo je samo jedno u nizu odlaganja tokom više od godinu dana koliko traje sudski proces, a gotovo na svakom ročištu pokretano je pitanje izuzeća sudije.

Branilac optužene obrazložio je svoj zahtev navodeći da je tek jutros saznao da je protiv njega Osnovno javno tužilaštvo u Užicu pokrenulo krivični postupak zbog sumnje da je izvršio krivično delo lažnog prijavljivanja, pri čemu je, kako tvrdi, oštećena upravo predsedavajuća sudija ovog predmeta.

Advokat je u martu ove godine protiv iste sudije podneo krivičnu prijavu zbog navodne zloupotrebe službenog položaja, ocenjujući da je sada nastala situacija u kojoj se paralelno vode postupci između njega i predsedavajuće sudije.

- Došli smo u situaciju da je ovaj krivični postupak proizveo još dva nova krivična postupka. U njima su predsedavajuća sudija i branilac istovremeno i osumnjičeni i oštećeni, zbog čega smatram da pored fakultativnih razloga, postoje i objektivni razlozi za izuzeće predsedavajuće sudije - naveo je između ostalog branilac.

On je dodao da zbog novonastalih okolnosti sumnja i u nepristrasnost svih sudija Višeg suda u Užicu, zbog čega je zatražio i njihovo izuzeće.

Predsedavajuća sudija izjavila je da joj je poznato da je protiv branioca pokrenut krivični postupak, ali da nema saznanja da se u tom postupku vodi kao oštećena.

Zbog podnetog zahteva, glavni pretres je odložen do donošenja odluke o izuzeću.

Podsetimo, optužnicom se terete osobe odgovorne za bezbednost bazena u hotelu „Konak“ na Zlatiboru, gde je 1. oktobra 2024. godine život izgubio šestogodišnji V. I. iz Beograda. Tragedija se dogodila oko 21 čas u dečijem bazenu dubokom svega 24 centimetra. Prema navodima iz istrage, dečak je u jednom trenutku ostao sam u bazenu kada ga je za dno prikovala snažna usisna sila vakum pumpe. Njegova baka J. I., koja je bila u pratnji deteta, u tom trenutku nalazila se na drugom kraju bazena.

Njene pozive u pomoć čuli su gosti koji su se nalazili u bazenu za odrasle. Oni su odmah pritrčali i uspeli da dečaka, nakon velikog napora, odvoje od dna bazena. Na lice mesta ubrzo je stigla i ekipa Hitne pomoći, ali lekari su mogli samo da konstatuju smrt.