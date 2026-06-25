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Na Ibarskoj magistrali na deonici od Kraljeva do Raške na skretanju za Gokčanicu došlo je do teške saobrćajne nezgode u kojoj su učestvovali kamion i putnički automobil.

- Izgleda da je došlo do direktnog silovitog sudara. Vozilo je smrskano završilo u kanalu pored puta,a teretnjak je prevrnut - kaže za RINU jedan od očevidaca.

Trenutno nije poznato da li ima teško povrerđenih ili nastradalih lica.

Na ovoj deonici puta stvorene su duačke kolona vozila, jer kamion je ostao poprečen na putu.