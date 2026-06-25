Slušaj vest

Na Ibarskoj magistrali na deonici od Kraljeva do Raške na skretanju za Gokčanicu došlo je do teške saobrćajne nezgode u kojoj su učestvovali kamion i putnički automobil.

- Izgleda da je došlo do direktnog silovitog sudara. Vozilo je smrskano završilo u kanalu pored puta,a teretnjak je prevrnut - kaže za RINU jedan od očevidaca.

Trenutno nije poznato da li ima teško povrerđenih ili nastradalih lica.

Na ovoj deonici puta stvorene su duačke kolona vozila, jer kamion je ostao poprečen na putu.

Kurir.rs/RINA

Ne propustiteHronikaSUĐENJU ZA SMRT DEČAKA (6) U HOTELU NA ZLATIBORU SE NE NAZIRE KRAJ! Odlažu više od godinu dana, sada tražili izuzeće sudije i svih sudija Višeg suda!
bazen hitna pomoc.jpg
HronikaDEČAK-UBICA SE OBRAĆA PUTEM VIDEO-LINKA: Ovo je svedočenje koje je cela Srbija čekala - roditelji ubijenog Andreja sutra postavljaju pitanja ubici svog sina
1111.jpg
HronikaPRONAĐENO TELO NA NOVOM BEOGRADU, DELOVI BILI POTPUNO ODVOJENI! Jeziv prizor zatekao radnik obezbeđenja
Ubistvo novi beograd policija (1).jpeg
HronikaBILI POD PRISMOTROM POLICIJE, ALI I KLANOVA! Vesković ubijen 20 dana pre iznošenja odbrane, isti kraj i za narko bosa, škaljarca i Pivceta - UBIJENI S NANOGICOM
hronika.jpg