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Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv N.K. zbog postojanja osnova sumnje da je 22. juna 2026. godine u jednom ugostiteljskom objektu na teritoriji Voždovca na podmukao način lišio života oštećenog D.V. i doveo u opasnost život četiri oštećena - goste ugostiteljskog objekta, a protiv D.Dž. zbog postojanja osnova sumnje da mu je u tome pomogao.

Reč je o likvidaciji Darka Veskovića Prike u kafiću u Kumodražu.

- Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom N.K. na teret se stavlja krivično delo Teško ubistvo u sticaju sa krivičnim delima Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oruža i eksplozivnih materija i Teška telesna povreda, a D.Dž. krivično delo Teško ubistvo u pomaganju. N.K. i D.Dž. se nalaze u bekstvu zbog čega je tužilaštvo predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da im odredi pritvor i da donese naredbu za raspisivanje poternice - navodi se u saopštenju Tužilaštva.

Foto: Kurir

Dodaje se i da je sprovođenje dokaznih radnji određeno je protiv M.T.E. i D.V. zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili po jedno krivično delo Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

- M.T.E. i D.V. su saslušani pred postupajućim javnim tužiocem nakon čega je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predloženo da im odredi pritvor - stoji u saopštenju.

Navodi se da postoje osnovi sumnje da je N.K. neovlašćeno nosio vatreno oružje i municiju i to pištolj NN marke, kalibra 9 mm, pa je na podmukao način lišio života D.V. i teško telesno povredio V.M. koji je sedeo za stolom sa D.V, i doveo u opasnost život dvoje radnika ugostiteljskog objekta.

- N.K. je, kako se sumnjda, došao do ugostiteljskog objekta taksijem, pa je ušao u isti i rukovao se sa oštećenim D.V. i kada se on okrenuo leđima i krenuo ka stolu za kojim je prethodno sedeo, osumnjičeni N.K. je desnom rukom iz torbice koja mu je bila za pojasom izvadio pištolj NN marke kalibra 9 mm i ispalio namanje 6 projektila u pravcu leđa i glave D.V, koji je usled zadobijenih povreda preminuo na licu mesta. Jedan od projektila koje je ispalio osumničeni pogodio je i oštećenog V.M. usled čega je on zadobio tešku telesnu povredu.