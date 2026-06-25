Radnik je preminuo nakon pada sa objekta u izgradnji u Novom Pazaru, uprkos naporima lekara da mu spasu život.
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UMRO RADNIK KOJI JE PAO SA 5. SPRATA Tragedija u Novom Pazaru: Podlegao povredama uprkos naporima lekara
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Radnik koji je danas pao sa višespratnice u Ulici Kej skopskih žrtava u Novom Pazaru preminuo je uprkos naporima lekara da mu spasu život.
Prema nezvaničnim informacijama, radnik je nakon pada sa gradilišta u Opštu bolnicu primljen sa teškim povredama grudnog koša.
Iako je medicinski tim odmah započeo lečenje, usled težine zadobijenih povreda preminuo je u bolnici.
Prema navodima očevidaca, pretpostavlja se da je reč o stranom državljaninu koji je pao sa petog sprata objekta u izgradnji, ali njegov identitet za sada nije zvanično potvrđen.
Nadležni organi utvrđuju sve okolnosti pod kojima je došlo do ove tragične nesreće.
Kurir.rs/Informer
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