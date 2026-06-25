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Radnik koji je danas pao sa višespratnice u Ulici Kej skopskih žrtava u Novom Pazaru preminuo je uprkos naporima lekara da mu spasu život.

Prema nezvaničnim informacijama, radnik je nakon pada sa gradilišta u Opštu bolnicu primljen sa teškim povredama grudnog koša.

Iako je medicinski tim odmah započeo lečenje, usled težine zadobijenih povreda preminuo je u bolnici.

Prema navodima očevidaca, pretpostavlja se da je reč o stranom državljaninu koji je pao sa petog sprata objekta u izgradnji, ali njegov identitet za sada nije zvanično potvrđen.

Nadležni organi utvrđuju sve okolnosti pod kojima je došlo do ove tragične nesreće.

Kurir.rs/Informer

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