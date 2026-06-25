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Mladić (24) poginuo je u saobraćajnoj nesreći kod sela Neradovac kod Vranja.

Nesreća, u kojoj su učestvovali motocikl i još nekoliko vozila, dogodila se danas nešto pre 19:30 časova.

Prema informacijama iz PU Vranje u nesreći je život izgubio mladić rođen 2002. godine iz Vranja. Još nekoliko lica je povređeno i za sada se ne zna stepen njihovih povreda.

Na licu mesta su pripadnici saobraćajne policije i dežurni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju koji vrše uviđaj.

Kurir.rs/RTV Vranje

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