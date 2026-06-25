Mladić (24) poginuo je u saobraćajnoj nesreći kod Vranja, dok su još nekoliko lica povređena. Uviđaj vrše policija i tužilac.
Hronika
TRAGEDIJA KOD VRANJA Mladić (24) poginuo u nesreći
Slušaj vest
Mladić (24) poginuo je u saobraćajnoj nesreći kod sela Neradovac kod Vranja.
Nesreća, u kojoj su učestvovali motocikl i još nekoliko vozila, dogodila se danas nešto pre 19:30 časova.
Prema informacijama iz PU Vranje u nesreći je život izgubio mladić rođen 2002. godine iz Vranja. Još nekoliko lica je povređeno i za sada se ne zna stepen njihovih povreda.
Na licu mesta su pripadnici saobraćajne policije i dežurni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju koji vrše uviđaj.
Kurir.rs/RTV Vranje
Reaguj
Komentariši