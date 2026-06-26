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Mladić iz Vranja, star 24 godine, poginuo je u četvrtak uveče u selu Neradovac, kod Vranja.

Prema informacijama sa terena, mladić se kretao na putu Bujanovac – Vranje, kada je udario u auto ispred sebe, nakon čega je pao sa motora.

Iza njega se kretao drugi auto, koji nije uspeo da zakoči, te je pregazio mladića.

Sve se dogodilo oko 19:30 časova, na magistralnom putu, nedaleko od crkve u Neradovcu.

Mladiću nije bilo spasa, a uviđaj je još u toku.

Saobraćaj između Vranja i Bujanovca, na magistralnom putu je u prekidu.

(Kurir.rs/Blic)

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