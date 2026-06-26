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Miljana i Vladimir Kecmanović osuđeni su zbog masakra u "Ribnikaru", ali njihov sin za zločin nikada neće odgovarati. Biljana Paunović, majka ubijene Andriane Dukić, govorila je o suđenju koje je, kako kaže, bilo preteško za roditelje, ali i o tome da li bi dečak ubica mogao da se nađe na slobodi kada napuni 18 godina.

- Teško je gledati ubicu svog deteta. Ja sam se raspadala. Ja sam jako osetljiva na decu i prvi moj neki utisak je da mi je bilo žao. Žao mi je što je moralo da dođe do toga. A u vama se meša i bes i tuga i žal i svakakve neke emocije, ali jesu u suštini sva ta suđenja bila jako potresna - rekla je Biljana Paunović.

Pitanja bez odgovora

Ona ističe da roditelji i dalje na neka pitanja čekaju odgovore.

- Nismo dobili sve odgovore. Delimično jesmo, mislim, mogu da zaključim da on jeste proizvod njegovih roditelja. To je najveći odgovor koji smo mogli da dobijemo, a na par pitanja smo još uvek na iščekivanju. Moguće da će se on jednog dana otvoriti, jer u ustanovi gde je, on se sada leči i možda će izraziti jednog dana želju da nam odgovori na ta pitanja.

Foto: Marko Karović, Privatna arhiva

Biljana smatra da su Miljana i Vladimir Kecmanović odgovorni za ono što je njihov sin počinio i dodala da su se oni odrekli deteta kako bi spasili sebe.

- Što se tih roditelja tiče, to su ljudi koji daju utisak da su iznad svih. To je neko hladno ponašanje, gledaju vas od glave do pete. Ja sam bila gotovo na svakom ročištu, na svakom suđenju, i uvek sam se osećala kao da sam došla zato što su mi obili auto ili ukrali neke pare, ne zato što su mi ubili dete. Ti ljudi, ja ne znam koliko su svesni i dan-danas šta su uradili. To je njihovo dete, roditelji odgovaraju, i zaista mislim da to tako treba da bude. A ti roditelji su se odrekli svog deteta kako bi spasili svoju budućnost, i to je ono što plaši, što je strašno, što prosto normalan čovek to ne može da razume. Ne, nisam u njihovoj koži i ne znam šta bih ja uradila da je to moje dete počinilo, a ono što znam je da moje dete to ne bi nikada uradilo - istakla je Biljana.

Ona veruje da bi dečak-ubica opet počinio zločin ukoliko bi se našao na slobodi.

- Ako si sposoban da napraviš takav zločin, onda si sposoban i da odgovaraš. Što se tiče njegovog oslobađanja iz psihijatrijske bolnice, najiskrenije se nadam da ga niko nikada neće pustiti, jer smo svi ubeđeni da će to ponovo počiniti. On, dok ne počini to ponovo, neće se smiriti - rekla je Biljana.

Foto: Youtube/STUDIObroadcast

- Znate kako, svakom univerzum dodaje neku sudbinu. I isto tako život daje priliku svakome da radi od te sudbine ili dobro ili loše. Ja od moje sudbine biram da radim dobro i gledam da od toga povučemo te neke pouke i da uradimo nešto poput tog pitanja. Naša deca i Dragan ne mogu da se vrate, ali da pokažemo da njihovi životi nisu uzaludni. I mi roditelji zaista imamo veliku potrebu za tim. Prosto da se to nikada ne bi desilo, da se to više nikada ne bi dogodilo. Da nijedan roditelj na ovom svetu ne bi trebalo da bude na ovom mestu kao što sam ja i da vam pričam o takvim nekim stvarima - rekla je ona.