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Darko Vesković Prika brutalno je ubijen u Kumodražu, kada je napadač, sa kojim se prethodno pozdravio, izvukao pištilj i izrešetao ga nasred kafića, a interesantno je da je, navodno, ubica glumio radnika koji traži posao i tog popodneva došao je da se dogovori o uslovima za rad u lokalu koji je držao Vesković.

Kako pišu Novosti, osumnjičeni za likvidaciju, prethodno se javio na oglas kojim su traženi pica-majstori i konobari i dogovorio susret sa Veskovićem.

Darko Vesković Foto: Društvene Mreže

Pokrenuta istraga

Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv N. K. (25) iz Kule i D. Dž., koji su u bekstvu, zbog sumnje da su umešani u ubistvo Darka Veskovića (46), izvršeno 22. juna u jednom ugostiteljskom objektu na Voždovcu.

- Nadzorne kamere zabeležile su trenutke neposredno pre zločina. Na snimku se vidi kako Vesković ustaje od stola, ostavlja mobilni telefon i prilazi muškarcu koji ulazi u lokal. Nakon kratkog rukovanja, napadač je, prema sumnjama istražitelja, izvukaopištolj iz torbice koju je nosio oko struka i ispalio hitac u potiljak Veskoviću. Pre nego što je pobegao iz objekta, ispalio je još nekoliko hitaca - podseća izvor.

U trenutku ubistva Vesković se nalazio na dozvoljenom izlasku iz kućnog pritvora, gde je boravio uz elektronski nadzor zbog postupka koji se protiv njega vodi za ubistvo Boža Đurovića 2018. godine.

- Vesković dugo nije boravio u Srbiji, da bi ga u aprilu 2018. godine uhapsili u Zagrebu po poternici Srbije, a potom pre dve godine biva osuđen pred Višim sudom u Beogradu na 15 godina zatvora, zbog ubistva Blaža Đurovića 10. marta 2018. na Dušanovcu, kao i za nedozvoljeno nošenje oružja. Vesković je, podsetimo, bio optužen da je na Đurovića ispalio ukupno 29 hitaca iz automatskog oružja.