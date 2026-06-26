Slušaj vest

U koordinaciji Policijske uprave u Užicu i Regionalnog centra granične policije prema Bosni i Hercegovini, SGP Kotroman, uhapšen je državljanin BiH D. B. (31), nakon što je u kamionu kojim je upravljao pronađena veća količina mesa bez dokaza o poreklu i kvalitetu.

Kako je saopštio MUP, pripadnici granične policije su u mestu Jablanica na Zlatiboru, prilikom kontrole teretnog vozila marke "mercedes", kojim je upravljao osumnjičeni, pronašli 2.469 kilograma svežeg junećeg mesa, u vrednosti od 1.975.200 dinara, bez prateće dokumentacije o poreklu i kvalitetu.

Osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo nedozvoljena trgovina.

Veterinarska inspekcija je oduzela meso koje će biti uništeno.

D. B. je određeno zadržavanje do 48 časova, a on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Užicu.

Kurir.rs

Ne propustiteHronika"DOK NE UČINI TO PONOVO, NEĆE SE SMIRITI" Majka ubijene devojčice iz "Ribnikara" otvorila dušu o dečaku-ubici i njegovim roditeljima: Odrekli su se svog deteta!
3884458-111-ls.jpg
HronikaPAO SA MOTORA POSLE SUDARA, PA GA PREGAZIO DRUGI AUTO: Potresni detalji pogibije mladića (24) kod Vranja, nije mu bilo spasa
ambulantno-vozilo-shutterstock-1883959411.jpg
HronikaUMRO RADNIK KOJI JE PAO SA 5. SPRATA Tragedija u Novom Pazaru: Podlegao povredama uprkos naporima lekara
zidar.jpg
HronikaKO JE ODBEGLI ZVICEROV SARADNIK SA POTERNICE? Švercovao kokain za šefa kavčana sa žigom petla i deteline, a nakon ovoga doživeo uspon u podzemlju!
3558124-2527905shutterstock417474538edit-edit-copy.jpg