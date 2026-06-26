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U koordinaciji Policijske uprave u Užicu i Regionalnog centra granične policije prema Bosni i Hercegovini, SGP Kotroman, uhapšen je državljanin BiH D. B. (31), nakon što je u kamionu kojim je upravljao pronađena veća količina mesa bez dokaza o poreklu i kvalitetu.

Kako je saopštio MUP, pripadnici granične policije su u mestu Jablanica na Zlatiboru, prilikom kontrole teretnog vozila marke "mercedes", kojim je upravljao osumnjičeni, pronašli 2.469 kilograma svežeg junećeg mesa, u vrednosti od 1.975.200 dinara, bez prateće dokumentacije o poreklu i kvalitetu.

Osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo nedozvoljena trgovina.

Veterinarska inspekcija je oduzela meso koje će biti uništeno.

D. B. je određeno zadržavanje do 48 časova, a on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Užicu.