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Maloletni M. M. (15) svedočiće danas pred Višim sudom u Nišu na suđenju gde se preispituje krivica njegovih roditelja M. M. i M. M. M.

Roditelji se terete da su zapostavili dete i negirali njegovu nasilnu prirodu, nakon čega je on u svojoj kući, sa čak 37 uboda nožem, ubio svog školskog druga Andreja Simića (13) u Niškoj Banji.

00:32 Otac pokojnog Andreja: Nadam se da maloletni monstrum neće iskriviti istinu Izvor: Kurir/M.S.

Otac pokojnog Andreja Simića je ispred suda rekao da se boji "da maloletni monstrum nije do sada dobio instrukcije uz koje će činjenice biti iskrivljene".

- Plašim se da u međuvremenu nije dobio instrukcije, tako da ću mu postavljati pitanja, ali videćemo šta će da odgovori - rekao je otac pokojnog Andreja.

Advokat porodice Simić, Saša Knežević, naveo je pred suđenje da će pitanja moći da postavljaju svi, ali preko sudskog veća.