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Motiv likvidacije Darka Veskovića zvanog Prika, prema nezvaničnim saznanjima, mogao bi biti povezan sa njegovim navodnim kontaktima sa istražnim organima i spremnošću da govori o pojedinim događajima iz kriminalnog miljea!

- Operativni podaci ukazuju da motiv likvidacije treba tražiti u Veskovićevoj saradnji sa određenim istražnim organima i spremnošću da ispriča sve što zna o brojnim smaknućima, kojima je i sam na neki način učestvovao ili je imao saznanja o njima. Pominje se da se čak u nekoliko slučajeva kandidovao za zaštićenog svedoka, ali da ta saradnja sa tužilaštvom nije dovedena do kraja. Zbog spremnosti da priča međutim, nekoliko puto je dobijao i opomene, a jedna od najvećih je teško ranjavanje rođenog brata Miloša u Nemačkoj - pišu Novosti.

Darko Vesković Prika Foto: Društvene Mreže

Navodno, postoji sumnja da je neko želeo da ućutka Veskovića, koji je prema operativnim podacima važio za osobu blisku škaljarskom klanu.

- Interesantna je činjenica da je Vesković ubijen svega 20 dana pre nego što je trebalo da iznese odbranu u ponovljenom postupku za ubistvo Blaža Đurovića - navodi izvor i podseća da je Prika u trenutku likvidacije na nozi imao elektronsku nanogicu, jer se nalazio u dozvoljenoj šetnji u okviru kućnog pritvora.

Kako dodaje sagovornik, istražitelji takođe proveravaju i Veskovićeve ranije veze sa organizovanim kriminalnim grupama, kao i informacije da je godinama bio uključen u međunarodni šverc narkotika.

Ubistvo Darka Veskovića (46), poznatog pod nadimkom Prika, podsetimo, dogodilo se 22. juna oko 15 časova u jednom kafiću u beogradskom naselju Kumodraž. Napadač je, prema dosadašnjim rezultatima istrage, ušao u lokal usred dana i pred brojnim gostima ispalio više hitaca u pravcu Veskovića, koji je preminuo na licu mesta.

1/14 Vidi galeriju Pucnjava u kafiću u Kumodražu Foto: Kurir

Svedoci prisustvovali likvidaciji

Prema zvaničnim podacima iz istrage Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, u trenutku zločina u lokalu se nalazilo najmanje sedam osoba koje su svedočile likvidaciji.

- Najbliži svedok bio je Vuk Musić, prijatelj ubijenog, koji je sedeo sa njim za istim stolom. Tokom pucnjave pogođen je jednim od projektila i zadobio je teške telesne povrede. Osim njega, životi još četiri gosta lokala i dvoje zaposlenih bili su direktno ugroženi, zbog čega se osumnjičenom na teret stavlja i dovođenje u opasnost više osoba - dodaje izvor.

Važan trag u istrazi predstavljaće i iskaz taksiste koji je, kako se sumnja, dovezao osumnjičenog N. K. neposredno do ugostiteljskog objekta pre nego što je ušao u lokal.

00:21 Ubistvo u Kumodražu Izvor: Kurir

Vesković je u trenutku ubistva bio pod merom kućnog pritvora sa elektronskim nadzorom, a kobnog dana nalazio se u redovnoj, odobrenoj jednosatnoj šetnji.

Nadzorne kamere zabeležile su dramatične trenutke koji su prethodili ubistvu.

- Na snimku se vidi kako se Darko pri ulasku napadača pozdravlja sa njim, nakon čega zajedno kreću ka stolu. Posle nekoliko koraka napadač izvlači pištolj i ispaljuje više hitaca u Veskovića, a zatim puca i na Vuka Musića. Vesković je preminuo na licu mesta, dok je njegov prijatelj sa dve prostrelne rane prebačen na Vojnomedicinsku akademiju - kaže sagovornik upoznat sa istragom.

Zbog sumnje da je izvršio teško ubistvo, protiv N. K. pokrenuta je istraga, dok se njegovom navodnom pomagaču na teret stavlja pomaganje u izvršenju ovog krivičnog dela. Za obojicu je zatražen pritvor i raspisivanje poternice, jer se nalaze u bekstvu.