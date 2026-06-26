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Sa dolaskom visokih temperatura i početkom letnje sezone, Ministarstvo unutrašnjih poslova apelovalo je na građane da ne zanemaruju mere bezbednosti prilikom boravka na rekama, jezerima i bazenima.

Iz MUP-a podsećaju da upravo odgovorno ponašanje može sprečiti tragedije i sačuvati živote tokom letnjih meseci.

Građanima se savetuje da biraju isključivo uređena kupališta sa spasilačkom službom, poštuju upozorenja i uputstva spasilaca, ne ulaze u vodu pod dejstvom alkohola i ne precenjuju svoje plivačke sposobnosti.

Poseban apel upućen je roditeljima i starateljima da decu ne ostavljaju bez nadzora, čak ni na nekoliko sekundi.

- Ako ste sa decom, ne skrećite pogled. Ni na trenutak. Deca prilikom utapanja najčešće ne dozivaju pomoć, zbog čega je vaša neprekidna pažnja njihova najvažnija zaštita - poručili su iz MUP-a.

Nadležni ističu da su reke, jezera i bazeni mesta za odmor i uživanje, ali da bezbednost ne sme biti prepuštena slučaju.