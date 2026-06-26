U gašenju požara učestvuje 10 vatrogasaca sa tri vozila, vatra izbila u blizini železničke stanice, za sada nema informacija o uzroku i razmerama požara.
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BUKNUO POŽAR U BEOGRADU: Veliki broj vatrogasnih ekipa juri ka Makišu, vatra izbila kod Ranžirne železničke stanice
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U blizini Ranžirne železničke stanice Makiš u Beogradu izbio je požar, potvrđeno je sa terena. Vatrena stihija zahvatila je područje u neposrednoj blizini stanice, a zahvatila je pružne pragove i travu, prenose agencije.
Na licu mesta požar gasi 10 vatrogasaca sa tri vozila.
Više informacija o uzroku i razmerama požara za sada nije poznato.
Kurir.rs/Telegraf.rs
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