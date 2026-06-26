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U blizini Ranžirne železničke stanice Makiš u Beogradu izbio je požar, potvrđeno je sa terena. Vatrena stihija zahvatila je područje u neposrednoj blizini stanice, a zahvatila je pružne pragove i travu, prenose agencije.

Na licu mesta požar gasi 10 vatrogasaca sa tri vozila. 

Više informacija o uzroku i razmerama požara za sada nije poznato.

Kurir.rs/Telegraf.rs

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