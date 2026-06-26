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Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu je danas doneo rešenje kojim je prema okrivljenima N.K. i D.Dž. odredio pritvor, koji im po tom rešenju može trajati najduže 30 dana. Reč je o okrivljenima zbog surovog ubistva Darka Veskovića Prike u Kumodražu.

Foto: Društvene Mreže

- Pritvor je prema okrivljenima N.K. i D.Dž. određen iz zakonskih razloga i to: usled postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo, kao i s obzirom na to da su osnovano sumnjivi da su izvršili krivično delo za koje je propisana kazna zatvora preko deset godina, a način izvršenja i težina posledica krivičnog dela doveli su do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka - piše u saopštenju.

Istovremeno, prema okrivljenima N.K i D.Dž. naređeno je izdavanje međunarodne poternice, koju će raspisati MUP RS, Potražno odeljenje.

- Okrivljenom N.K. na teret je stavljeno izvršenje krivičnog dela Teško ubistvo sa krivičnim delom Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i krivičnim delom Teška telesna povreda, a okrivljenom D.Dž. stavljeno je na teret izvršenje krivičnog dela Teško ubistvo u pomaganju.

Takođe, sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu je dana 25.06.2026. godine doneo rešenje kojim je prema okrivljenima D.V. i M.T.E. odredio pritvor, koji im po tom rešenju može trajati najduže 30 dana.

- Pritvor je prema okrivljenima D.V. i M.T.E. određen iz zakonskih razloga, odnosno zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo. Okrivljenima D.V. i M.T.E. na teret je stavljeno izvršenje po jednog krivičnog dela Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela iz člana 333 stav 3 Krivičnog zakonika.