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Kako Kurir ekskluzivno saznaje, maloletni M. M. (15) danas je saslušan pred Višim sudom u Nišu u postupku koji se vodi protiv njegovih roditelja M. M. i M. M. M., a koji se terete za zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica, kao i za teška dela protiv opšte sigurnosti u saizvršilaštvu. 

Prema informacijama do kojih smo došli, iako je prvobitno bilo planirano da se dečak-ubica iz Niške Banje obrati putem video-linka, on je na suđenje doveden u pratnji policije i medicinskog osoblja, a svedočenje je obavljeno uz posebne mere bezbednosti. Roditelji ubijenog Andreja Simića bili su u sudnici i imali su priliku da prisustvuju njegovom saslušanju i postavljaju mu pitanja.

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Dečak-ubica iz Niške Banje se pojavio u sudu u Nišu, odmah posle svedočenja odvezen nazad za Beograd Izvor: Kurir

Nakon završenog svedočenja, maloletnik je uz pratnju policije i u vozilu Hitne pomoći sproveden nazad u Specijalnu psihijatrijsku ustanovu u Beogradu gde je smešten.

Kurir.rs

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