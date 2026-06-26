Policija iz saobraćaja isključila 1.083 vozača pod dejstvom narkotika – čak 50% više nego prošle godine, nadležni upozoravaju na alarmantan porast rizika na putevima.
Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama
VOZAČI POD DEJSTVOM DROGE IZAZVALI TAČNO 70 NESREĆA U ROKU OD 5 MESECI! MUP objavio alarmantne podatke - čak 50 posto više nego prošle godine!
Slušaj vest
Na Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama, nadležni upozoravaju na zabrinjavajuće podatke o vožnji pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.
U prvih pet meseci ove godine vozači pod uticajem droga izazvali su 70 saobraćajnih nezgoda, u kojima su tri osobe poginule, a 27 je teško povređeno.
Istovremeno, saobraćajna policija je iz saobraćaja isključila 1.083 vozača koji su upravljali vozilom pod dejstvom droga, što predstavlja porast od 50 odsto u odnosu na isti period prošle godine.
Nadležni poručuju da droga i vožnja nikada nisu izbor, već ozbiljan rizik po bezbednost svih učesnika u saobraćaju.
Reaguj
Komentariši