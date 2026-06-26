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Na Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama, nadležni upozoravaju na zabrinjavajuće podatke o vožnji pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

U prvih pet meseci ove godine vozači pod uticajem droga izazvali su 70 saobraćajnih nezgoda, u kojima su tri osobe poginule, a 27 je teško povređeno.

Istovremeno, saobraćajna policija je iz saobraćaja isključila 1.083 vozača koji su upravljali vozilom pod dejstvom droga, što predstavlja porast od 50 odsto u odnosu na isti period prošle godine.