Policija od Ulcinja do Boke Kotorske sprovodi višestruke pretresе objekata povezanih sa osobama iz organizovanih kriminalnih grupa, u potrazi za dokazima o njihovim aktivnostima.
Crna Gora
UHAPŠEN PRIPADNIK BALKANSKOG NARKO-KARTELA! Drama u Crnoj Gori, policija pretresa redom objekte od Ulcinja do Boke Kotorske!
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Baranin Martin Janković uhapšen je u velikoj policijskoj akciji koja se od jutros sprovodi u više primorskih opština, saznaju "Vijesti" nezvanično.
Janković je, prema podacima bezbednosnog sektora, pripadnik škaljarske ćelije balkanskog narko-kartela.
Prema nezvaničnim saznanjima "Vijesti", policija od Ulcinja do Boke Kotorske pretresa više objekata koji se dovode u vezu sa pripadnicima organizovanih kriminalnih grupa i njima bliskim osobama.
Tokom pretresa policija traga za dokazima koji bi mogli biti od značaja za dalje rasvjetljavanje aktivnosti organizovanih kriminalnih grupa.
Uskoro opširnije...
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