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Ubistvo u kafiću u Kumodražu samo je epizoda u seriji obračuna, napada i likvidacija koje se dovode u vezu sa delovanjem kriminalnih klanova u Beogradu.

U emisiji "Crna Hronika", Miloje Ćirović govorio je o tome da li svedočimo novom ratu za prevlast u podzemlju ili je u pitanju nastavak rata koji traje od 2014. godine.

Kako je na samom početku istakao, radi se o nastavku starih sukoba koji traju već dugo i koji se manifestuju širom Srbije, ali je objasnio zbog čega se najveća pažnja usmerava upravo na prestonicu.

Miloje Ćirović Foto: Kurir Televizija

- Zašto baš Beograd? Mnogi se ljudi pitaju. Smatram za potrebno da to objasnim. Veliki gradovi, gradovi sa većim brojem stanovništva, pružaju veću mogućnost za takve stvari. Znači, veću mogućnost za oplodnju stečenog novca na neki nezakonit način. Pružaju mogućnost investicija i investiranja - kazao je Ćirović i dodao:

- Stečen novac kriminalom najčešće se ulaže u skupe, luksuzne nekretnine, ulaže se u gradnju, a ljudi koji se bave kriminalom u jednom trenutku nastoje da taj novac operu i da pređu na legalne poslove, građevine i ugostiteljstva ili eventualno registraciju nekih firmi gde mogu biti veoma uspešni.

Govoreći o vođama kriminalnih grupa, naglasio je da se ne radi o nepromišljenim ljudima, već o osobama koje poseduju određene sposobnosti, ali i da se njihova moć zasniva pre svega na strahu.

Foto: Shutterstock

- To govori da ljudi koji su vođe tih kriminalnih grupa ni najmanje nisu glupi. Naprotiv, radi se o veoma inteligentnim ljudima, ljudima koji imaju harizmu, poseduju talenat i znanje. Ali isto tako možemo da se pitamo kako drže lojalnost svojih članova. To je vrlo jasno. Ima tu i nagrada, ali mahom se vlada strahom - govorio je Ćirović i naglasio da se reputacija ne stiče za jedan dan:

- Mnogo je potrebno da se stekne reputacija i da se ljudi boje i plaše. Na kraju krajeva, to je njihov posao koji su odabrali, koji sa sobom nosi veliki rizik. Sa jedne strane pruža ugodan i lep život, a sa druge strane nosi veliki rizik međusobnih likvidacija sa smrtnim ishodom i rizik da zbog protivzakonitih dela budu uhapšeni i osuđeni na dugogodišnje zatvorske kazne.

"Ovde nema praštanja"

On smatra da su obračuni kriminalnih klanova odavno prisutni na ulicama i u ugostiteljskim objektima, kao i da se način izvršenja likvidacija menjao kroz godine.

- Vidimo da su se obračuni klanova proširili i na naše ulice, na kafiće. Načini likvidacija su razni. Milion načina ima gde se mogu izvršiti likvidacije. Vidimo kako se to radi u nekom državnom obaveštajnom podzemlju. Tu se često ide trovanjem i tako dalje. Međutim, ovde se radi o jednoj drugoj situaciji. Ovde se izdaja, prodaja i prokazivanje najstrože kažnjava. Ovde nema praštanja. Zato kriminal dugo traje. Postoji jedna vojna hijerarhija koja je jasna i tu se greške ozbiljno kažnjavaju. Tu nema praštanja, čak ni za život.

Foto: Kurir

Ubistvo u Kumodražu

Komentarišući ubistvo u Kumodražu, naglasio je da je prerano za konačne zaključke, ali da se na osnovu dostupnog video-snimka mogu izvući određena zapažanja.

- Nemamo još dovoljno činjenica da bismo mogli nešto više da kažemo, ali ono što smo mogli da vidimo na snimku sa kamera jeste da je čovek koji je bio žrtva ustao i sačekao svog gosta ispred ulaza. Da li je taj gost bio pozvan, da li su se dogovorili ili je bio nesvestan situacije, ne znamo, ali su se u svakom slučaju pozdravili. Vrlo neoprezno je krenuo, pružio mu je ruku i onda mu okrenuo leđa. Time je stvorio situaciju da mu ovaj puca u leđa, što je i učinio. Videli smo da čovek bez i trunke treme vadi oružje, puca u leđa, a nakon toga puca i u njegovog druga - rekao je Ćirović.

Posebno mu je, kako kaže, pažnju privukla reakcija ljudi koji su bili u neposrednoj blizini.

- Meni je palo u oči nešto drugo. U ozbiljnim organizacijama nije tako. Tamo gde su jaka bratstva, oni ginu jedni za druge. Tu nema priče. Ne znam da li su ova dvojica momaka koji su sedeli u kafeu bili naoružani, ali ako jesu, neprihvatljivo je sa ljudske i drugarske strane da ja sedim pored vas, u vas pucaju, ja sam naoružan, a da bežim pod sto. Skočiću na cev, žrtvovaću se, drug sam ti, prijatelj sam ti, braniću te. To je nešto što je meni palo u oči.

Foto: Kurir

Profesionalnost izvršilaca

Govoreći o profesionalnosti izvršilaca, ocenio je da se za ovakve zločine uglavnom angažuju obučeni ljudi, ali da ni profesionalci nisu nepogrešivi.

- Retko kada će se koristiti ljudi kojima je to prvi put ili ljudi koji nisu obučeni. Možemo govoriti o poluprofesionalcima i profesionalcima, ali poznato je da i najveći profesionalci mogu da pogreše. Zato ne treba da nas čudi kada iza sebe ostave previše tragova, jer ovo nisu ubistva na mah, niti ubistva nastala zbog trenutne svađe ili impulsivnog reagovanja. To su ubistva koja su unapred pripremana. Bira se izvršilac, bira se mesto, bira se način i razmišlja se kako da se uklone tragovi i o svemu ostalom.

Na kraju je izneo i svoju preliminarnu procenu slučaja u Kumodražu.

- Većim delom, ovo što smo videli u Kumodražu jeste jedno hladnokrvno, rekao bih poluprofesionalno ubistvo. Imati takvu slobodu da uđete bez maske, da se pozdravite i onda hladnokrvno pucate čoveku u leđa govori da su se verovatno poznavali. Mislim da je tu ostao priličan broj tragova. Videćemo šta će se desiti i da li će istražitelji uspeti da reše ovaj slučaj - rekao je Ćirović.

02:55 "UNAPRED JE PRIPREMANO, VEROVATNO SU SE POZNAVALI!" Analiziran profil izvršioca ubistva u Kumodražu - jedan detalj privlači posebnu pažnju Izvor: Kurir televizija

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