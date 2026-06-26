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Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Andrije S. (20) zbog postojanja opravdane sumnje da je 10. decembra 2025. godine u jednom ugostiteljskom objektu na teritoriji GO Vračar pokušao da liši života oštećenog V.B. i jer je neovlašćeno nosio vatreno oružje i municiju.

Inače, reč je o Vuku Bajruševiću koji je tada preživeo klasičnu mafijašku opomenu kada je upucan u svom kafiću na Vračaru.

Uviđaj nakon pucnjave u kojoj je ranjen Vuk Bajrušević na Vračaru Foto: Nemanja Nikolić

Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, okrivljenom se na teret stavljaju krivična dela ubistvo u pokušaju i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Tužilaštvo je predložilo sudu da okrivljenom produži pritvor kako ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

- Postoji opravdana sumnja da je Andrija S. 10. decembra prošle godine oko 12.13 časova ušao u navedeni ugostiteljski objekat sa šalom preko lica i glave, kačketom na glavi i rukavicama na rukama, u jakni sa kapuljačom, sa ciljem prikrivanja identiteta, nakon čega je iz vatrenog oružja, pištolja sistema „SIG Sauer R320”, kalibra 9x19 mm, koji je neovlašćeno nosio, ispalio najmanje tri projektila u pravcu oštećenog V.B, koji je sedeo u kafiću i vlasnik je tog lokala - piše u saopštenju.

Oštećeni je tom prilikom zadobio tešku telesnu povredu, dok se okrivljeni nakon pucnjave udaljio sa lica mesta trčećim korakom.

Ko je Vuk Bajrušević?

Vuk Bajrušević (51) je beogradski ugostitelj i biznismen, široj javnosti poznat još od dvehiljaditih godina kao prva žrtva otmica ozloglašenog Zemunskog klana.

Vuk Bajrušević Foto: Facebook

On je brat Bojane Bajrušević, udovice Mihalja Kertesa (bivšeg direktora Savezne uprave carina i bliskog saradnika Slobodana Miloševića). Upravo zbog bogatstva i luksuznog voznog parka porodice Bajrušević, vođe Zemunskog klana - Dušan Spasojević Šiptar i Mile Luković Kum - u dosluhu sa Miloradom Ulemekom Legijom, tipovali su Vuka za otmicu.

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