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Advokat porodice Simić, Saša Knežević, govorio je danas nakon ročišta u Višem sudu u Nišu na kojem je saslušan svedok M. M. (15) u postupku koji se vodi protiv njegovih roditelja. Knežević je potvrdio da je svedok danas bio prisutan u sudu, ali da ga stranke nisu videle uživo.

- On je bio očigledno i fizički danas u sudu, verovatno u drugoj prostoriji, u skladu sa zakonom. Sudija je odlučivala koja će se pitanja postavljati u skladu sa njegovom životnom dobi i zaštitom ličnosti. Mi ga nismo videli uživo. Ako može da se tako kaže, mi smo zadovoljni njegovim svedočenjem. Ne mogu detalje da iznosim, ali po našem viđenju u sudnici je izrečeno ono što je potvrdilo naša očekivanja i potkrepljuje dokaze - rekao je advokat Knežević.

02:18 Advokat porodice Simić, Saša Knežević, potvrdio da je svedok M.M.(15) bio danas u Višem sudu u Nišu Izvor: Kurir

Na današnjem ročištu svedočila je i pedagogica škole "Ivan Goran Kovačić".

- Jeste, i pedagog škole je svedočila, na šta smo mi izneli primedbe na taj iskaz, jer smatramo da su krivi svi iz škole koji nisu primetili nasilno ponašanje dečaka - dodao je Knežević.