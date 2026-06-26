DEČAK-UBICA SASLUŠAN U VIŠEM SUDU U NIŠU! Oglasio se advokat porodice Simić nakon današnjeg ročišta: Ne mogu da iznosim detalje, ali… (VIDEO)
Advokat porodice Simić, Saša Knežević, govorio je danas nakon ročišta u Višem sudu u Nišu na kojem je saslušan svedok M. M. (15) u postupku koji se vodi protiv njegovih roditelja. Knežević je potvrdio da je svedok danas bio prisutan u sudu, ali da ga stranke nisu videle uživo.
- On je bio očigledno i fizički danas u sudu, verovatno u drugoj prostoriji, u skladu sa zakonom. Sudija je odlučivala koja će se pitanja postavljati u skladu sa njegovom životnom dobi i zaštitom ličnosti. Mi ga nismo videli uživo. Ako može da se tako kaže, mi smo zadovoljni njegovim svedočenjem. Ne mogu detalje da iznosim, ali po našem viđenju u sudnici je izrečeno ono što je potvrdilo naša očekivanja i potkrepljuje dokaze - rekao je advokat Knežević.
Na današnjem ročištu svedočila je i pedagogica škole "Ivan Goran Kovačić".
- Jeste, i pedagog škole je svedočila, na šta smo mi izneli primedbe na taj iskaz, jer smatramo da su krivi svi iz škole koji nisu primetili nasilno ponašanje dečaka - dodao je Knežević.
Podsećamo, roditelji ubijenog Andreja Simića nakon ročišta takođe su dali izjave za medije i izneli svoje utiske o današnjem procesu. Maloletni M. M. je nakon svedočenja sproveden u pratnji policije i medicinskog osoblja nazad u Beograd, gde je smešten u specijalnoj ustanovi.
Kurir.rs