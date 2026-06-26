Ako ste imali kontakt sa ovim čovekom odmah zovite policiju!

Ako ste imali kontakt sa ovim čovekom odmah zovite policiju!

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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Novi Beograd, po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su M. J. (1989) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio više krivičnih dela teška krađa i prevara.

Osumnjičeni je 22. juna na Novom Beogradu, prilikom pretresa, nakon što je pokazao predmet nalik na policijsku značku, od državljanina Turske, radnika jedne firme za dostavu, ukrao 44.000 dinara. Deo novca je odbacio kada ga je oštećeni sustigao, nakon čega je sa 6.000 dinara pobegao.

Foto: Mup

Istog dana, kako se sumnja, M. J. je na Novom Beogradu, lažno se predstavljajući kao policijski inspektor, od trojice državljana Indije oduzeo 150 evra kako ne bi podneo prijavu zbog njihovog navodnog nelegalnog boravka.

Takođe se sumnja da je 20. maja, predstavljajući se kao policijski službenik i pokazujući predmet nalik na policijsku značku, od državljanina Kine, radnika jedne firme za dostavu, prilikom pretresa iz torbe ukrao novčanik sa 60.000 dinara.

M. J. se sumnjiči i da je 8. novembra prošle godine, takođe lažno se predstavljajući kao policijski službenik i uz pretnju da će biti procesuiran, od jednog građanina oduzeo ukupno 58.400 dinara.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on je, uz krivičnu prijavu, priveden nadležnom tužilaštvu.