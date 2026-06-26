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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Odeljenja za istraživanje eksplozija, požara i havarija, Uprave kriminalističke policije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, identifikovali su i uhapsili tri osobe, dok se za još jednom osobom traga, zbog sumnje da su 5. juna, aktivirali i bacili ručnu bombu na jednu porodičnu kuću u Nehruovoj ulici na Novom Beogradu.

Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, uhapšen je E. M. (2004), dok su N. L. (1998) i B. L. (1994) uhapšeni zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili ista krivična dela u pomaganju.

Takođe, sumnja se da je B. L. u prethodnom periodu koristio automobil sa nepripadajućim tablicama, zbog čega se sumnjiči i za izvršenje krivičnog dela posebni slučajevi falsifikovanja isprave.

Policija je pretresom stana i drugih prostorija, kod osumnjičenog E. M. pronašla i manju količinu opojne droge, zbog čega će protiv njega biti podneta i krivična prijava, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.