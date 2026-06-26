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Posle skoro tri decenije službe, Ljubomir Blagojević ostao je veran svom pozivu do poslednjeg daha,stradao je na intervenciji, radeći ono što je činio celog života, spasavajući druge.

Žabalj, njegove kolege i cela vatrogasno-spasilačka zajednica zavijeni su u crno nakon vesti da je tokom jučerašnje intervencije preminuo pripadnik Vatrogasno-spasilačkog odeljenja Žabalj, Ljubomir Blagojević.

Ljubomir Blagojević, vatrogasac Foto: Društvene Mreže

Blagojević je život izgubio časno, na dužnosti, obavljajući posao kojem je posvetio gotovo tri decenije svog života. U redove profesionalnih vatrogasaca stupio je 20. avgusta 1996. godine, a od tada je bezbroj puta pokazao šta znači hrabrost, požrtvovanost i spremnost da se sopstveni život stavi u službu zaštite drugih, piše 193ns_rs.

Kao vatrogasac-vozač, ali pre svega kao čovek koji nikada nije okretao leđa nevolji, Ljubomir je bio među prvima kada je bilo najteže. Njegove kolege pamtiće ga kao tihog, odgovornog i pouzdanog profesionalca, čoveka na kojeg su uvek mogli da se oslone.

- Ljubomir nije bio samo vrhunski vatrogasac, već i veliki čovek. Bio je omiljen među kolegama, uvek spreman da pomogne, bez želje za bilo kakvim priznanjem. Takvi ljudi se retko rađaju - priča njegov prijatelj.

- Bio je jedan od onih ljudi na koje ste uvek mogli da se oslonite. Vredan, pošten, tih i posvećen poslu. Nikada nije odbijao zadatak i uvek je mislio na druge pre nego na sebe. Njegov odlazak je nenadoknadiv gubitak za sve nas - dodaju kolege nastradalog vatrogasca.