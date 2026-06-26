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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Savski venac, u saradnji sa pripadnicima PS Novi Beograd, identifikovali su i, po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili K. B. (34) iz Niša, zbog postojanja osnova sumnje da je od 12. maja do 17. juna izvršio više krivičnih dela teška krađa i krađa na području opštine Savski venac.

Kako se sumnja, K. B. je 12. maja, sa recepcije jednog hotela, ukrao kovertu sa 700 evra, dok je 15. maja, iz kase jedne pekare u Bilevaru Kralja Aleksandra, ukrao 30.000 dinara.

On se sumnjiči i da je 14. juna iz jednog ugostiteljskog objekta u Ulici Kralja Milutina ukrao 10.000 dinara.

Takođe, postoje i osnovi sumnje da je 6. juna, B. K., u jednom naselju na Savskom vencu, ušao u stan tridesetosmogodišnje žene iz kojeg je ukrao 8.050 evra, dok se sumnja i da je 17. juna, u jednoj menjačnici, sa pulta ukrao kovertu sa 150.000 dinara koji su pripadali šezdesetdevetogodišnjoj ženi.

Osumnjičeni je, uz krivičnu prijavu, priveden nadležnom tužilaštvu, gde mu je sudija za prethodni postupak odredio pritvor do 30 dana.

Kurir.rs

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