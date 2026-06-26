U Blacu je bačen molotovljev koktel na privatnu firmu, ali srećom nema povređenih. Policija istražuje incident i moguće motive napada.
Hronika
DRAMA U BLACU Bačen molotovljev koktel na privatnu firmu
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Tokom prethodne noći za sada nepoznato lice bacilo je molotovljev koktel na jednu privatnu firmu u Blacu. On je bačen nakon ponoći i kamere u toj firmi su zabeležile vatru koja se pojavila, pa su pozvani vatrogasci i policija.
Na sreću, nema povređenih, ali je pričinjena materijalna šteta. Policija ispituje ko bi mogao da bude lice koje je bacilo i koji je razlog.
Vlasnik tog preduzeća, kako smo nezvanično saznali nema nikakve sumnje ko bi mogao da bude.
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