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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova UKP, SSK, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i PU Novi Pazar, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Pazaru, uhapsili su M. D. (36) iz Novog Pazara i M. S. (55) državljanina Turske, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela teška dela protiv opšte sigurnosti i falsifikovanje isprave.

Sumnja se da je na jednom gradilištu stambenog objekta u Novom Pazaru, 25. juna 2026. godine, usled nepoštovanja propisa o bezbednosti i zdravlju na radu, došlo do pada radnika na gradilištu državljanina Republike Turske, koji je od zadobijenih povreda preminuo u Opštoj bolnici u Novom Pazaru.

Takođe, sumnja se da su oni nadležnim organima dostavili neistinitu dokumentaciju u vezi sa izvođenjem radova na ovom gradilištu.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Pazaru.

Kurir.rs

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