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Tokom jučerašnjeg dana došlo je do teške saobraćajne nezgode u Ulici vojvode Stepe u Čačku kada je žena koja je upravjala putničkim automobilom izgubila kontrolu, sletela sa puta i udarila u ugostiteljski objekat, odnosno njegovu baštu u kojoj su sedeli ljudi.

- Čuli smo da je u bila žena za volanom, da li joj je pozlilo ili je nešo drugo bio razlog, ona je samo prešla u suprotnu traku i udarila u kafanicu koja je bila uz trotoar. Na svu sreću sprečena je velika tragedija, jer nije udarila u stolove za kojima su sedeli gosti - kaže za RINU jedan od očevidaca.

U ovom incidentu, na svu sreću nije bilo povređenih lica a pričinjena je veća materijalna šteta na vozilu i na samom lokalu.

Na lice mesta izašla je policija koja je izvršila uviđaj, a daljom istragom biće utvrđene sve okolnosti koje su dovele do ove saobrćajane nezgode.

Kurir.rs/RINA

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