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U saobraćajnoj nezgodi koja se sinoć oko 20 časova dogodila u Salašu Noćajskom, kod crkve, povređen je motociklista, koji je nakon ukazane pomoći prevezen u Zdravstveni centar Sremska Mitrovica.

Prema saznanjima do kojih je došao Kurir, do sudara putničkog automobila i motocikla najverovatnije je došlo prilikom obilaska traktora.

Motociklista je u trenutku nezgode nosio zaštitnu kacigu, bio je svestan i žalio se na bolove u podlaktici. Lekarskim pregledom utvrđeno je da je zadobio prelom podlaktice, dok, prema prvim informacijama, nije imao druge teže povrede.

Foto: Kurir/D.Š.

Na mestu nesreće obavljen je uviđaj, zbog čega je saobraćaj bio privremeno obustavljen.

Tačan uzrok nezgode i sve okolnosti pod kojima je do nje došlo biće utvrđeni nakon završetka istrage koju sprovode nadležni organi.