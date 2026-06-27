Slušaj vest

U saobraćajnoj nezgodi koja se sinoć oko 20 časova dogodila u Salašu Noćajskom, kod crkve, povređen je motociklista, koji je nakon ukazane pomoći prevezen u Zdravstveni centar Sremska Mitrovica.

Prema saznanjima do kojih je došao Kurir, do sudara putničkog automobila i motocikla najverovatnije je došlo prilikom obilaska traktora.

Motociklista je u trenutku nezgode nosio zaštitnu kacigu, bio je svestan i žalio se na bolove u podlaktici. Lekarskim pregledom utvrđeno je da je zadobio prelom podlaktice, dok, prema prvim informacijama, nije imao druge teže povrede.

saobraćajna nesreća Salaš Noćajski povređen motociklista
Foto: Kurir/D.Š.

Na mestu nesreće obavljen je uviđaj, zbog čega je saobraćaj bio privremeno obustavljen.

Tačan uzrok nezgode i sve okolnosti pod kojima je do nje došlo biće utvrđeni nakon završetka istrage koju sprovode nadležni organi.

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaŽENA SE ZAKUCALA U KAFIĆ PUN GOSTIJU: Užas u Ulici vojvode Stepe, očevidac opisao sve: Prešla u suprotnu traku i udarila u kafanicu uz trotoar
nesreca-foto-filip-plavcic-1.jpg
HronikaNESREĆA U BEOGRADU Mladić povređen kada je automobilom udario u banderu
1000036184.jpg
HronikaDRAMA U BLACU Bačen molotovljev koktel na privatnu firmu
požar
HronikaUHAPŠENO DVOJE ZBOG TRAGEDIJE NA GRADILIŠTU U NOVOM PAZARU: Radnik preminuo nakon pada, evo za šta se oni sumnjiče
1000036189.jpg