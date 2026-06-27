Policija je rasvetlila slučaj teške krađe i uhapsila B. V. (43), osumnjičenog da je tokom izvođenja radova ukrao nakit iz kuće sedamdesetdvogodišnje sugrađanke.
Hronika
KREČIO KUĆU, PA BAKI POKRAO NAKIT VREDAN MILIONE! Uhapšen lopov iz Subotice nakon krađe dragocenosti vrednih 11.500.000 dinara
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Policija u Subotici intenzivnim radom, rasvetlila je tešku krađu i uhapsila B. V. (43) iz ovog grada osumnjičenog da je pri izvođenju molerskih radova u kući sedamdesetdvogodišnje sugrađanke ukrao veću količinu nakita u vrednosti od 11.500.000 dinara.
Deo ovog nakita policija je pronašla kod osumnjičenog i biće vraćen vlasnici.
On je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška krađa, saopšteno je iz Policijske uprave Subotica.
B. V. je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Subotici.
Kurir.rs
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