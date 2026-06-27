Policija u Batočini zaplenila je 513 grama amfetamina, uhapšen muškarac
Hronika
POLICIJA ZAPLENILA POLA KILOGRAMA AMFETAMINA U BATOČINI Zaustavili vozilo zbog rutinske kontrole, a razotkrili proizvodnju i prodaju droge
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Policija u Batočini odredila je zadržavanje osumnjičenom Ž. Z. iz Smedereva, zbog krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Kako saznajemo, policija je kod osumnjičenog, prilikom kontrole saobraćaja i pregleda vozila, u Batočini, u vozilu kojim je upravljao, na dva sakrivena mesta, pronašla najlonske kese ispunjene praškastom materijom bele boje.
Sumnja se da je za koju se sumnja da predstavlja opojnu drogu amfetamin, ukupne bruto mase 513,31 gram.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden na saslušanje kod tužioca.
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