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Policija u Batočini odredila je zadržavanje osumnjičenom Ž. Z. iz Smedereva, zbog krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Kako saznajemo, policija je kod osumnjičenog, prilikom kontrole saobraćaja i pregleda vozila, u Batočini, u vozilu kojim je upravljao, na dva sakrivena mesta, pronašla najlonske kese ispunjene praškastom materijom bele boje.

Sumnja se da je za koju se sumnja da predstavlja opojnu drogu amfetamin, ukupne bruto mase 513,31 gram.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden na saslušanje kod tužioca.

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