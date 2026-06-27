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Posle objavljivanja uznemirujućeg snimka prebijanja dečaka (13) na parkingu tržnog centra u Kruševcu, oglasio se osumnjičeni Predrag Marković (50), koji je priznao svoju krivicu i otkrio šta ga je isprovociralo da digne ruku na dete.

Marković je u TV emisiji „Glam i drama“ naveo da ne beži od odgovornosti i istakao zbog čega je dao izjavu za medije.

- Ne dajem ovu izjavu da bih sebe opravdao. Ono što je uzrokovalo moje ponašanje to je višednevno maltretiranje moje dece, sinova od 10, sedam i šest godina. Taj dečak, zbog kojeg sam ja reagovao je mom sinu od 10 godina skidao gaće na ulici u prisustvu policajca u civilu, koji nije reagovao. To je trajalo poslednjih desetak dana. Supruga i ja radimo po ceo dan, deca su kod kuće i zvala su nas maltene svakog dana i žalila se da ih taj dečak i njegova ekipa maltretiraju – rekao je Marković na početku razgovora i potom opisao incident.

- Kad neko mom detetu skine gaće i krene na njega, to je po meni pokušaj silovanja. Kad neko mom detetu uzme igračku to je krađa. Kad neko mom detetu uzme novac to je reketiranje za mene… Vukašin je uzeo telefon od komšije kako bi me pozvao, pošto mu je taj dečak uzeo mobilni. Taj dečak je ranije pokušao da mu uzme i trotinet... Kada sam došao na parking, stariji sin mi je rekao da je to taj dečak. Ja sam ga držao za rame, to stoji i u mojoj izjavi koju sam dao u policiji. Otvorio sam mu vrata mog automobila i on je seo na vozačevo sedište, dok su pozadi sedela moja tri sina. Da sam nešto hteo, ja bih ga strpao u auto i odvezao bih ga negde. On ima 30 kila, mogu da ga stavim pod mišku i da ga odnesem… Da sam nešto hteo… I moja deca su bila tu... Ja sam ga lepo pitao: „Šta si uradio deci? Šta si im uzeo?“ Konkretno, mislio sam na taj mobilni telefon koji je uzeo, a ne na sličice ili bilo koje druge gluposti. Odgovorio je: „Nisam ništa!“ Potom je krenuo da me šutne. To je mene isprovociralo. E, posle šta je bilo, videli ste na snimku… Meni je rečeno u policiji da dečak ima lake telesne povrede. Da sam ga teže povredio, kao što navode pojedini portali, mene bi i dalje zadržali u pritvoru - rekao je Marković i istakao da je spreman da odgovara za svoje postupke.

- Ne opravdavam to svoje ponašanje. Ono što sam uradio - ja sam uradio i spreman sam da odgovaram. To sam uradio da bih zaštitio svoju porodicu – priznao je Marković.

1/6 Vidi galeriju Muškarac uveo dete u auto i udarao ga u Kruševcu Foto: Instagram/192_rs

On je na kraju dodao da od prvog dana dobijaju pretnje smrću. Njegovu suprugu je, kako kaže, ispred zgrade u kojoj su stanovali, presreo drug povređenog dečaka, unosio joj se u lice i zastrašivao je govoreći „da će im se sve vratiti na decu“, dok u porukama dobijaju zastrašujuće pretnje „da neće ostati živi“.

Podsetimo, tog dana se oglasio i MUP zvaničnim saopštenjem i naveo da je Predrag Marković iz okoline tog grada uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično delo nasilničkog ponašanja.

Marković se sumnjiči da je 22. juna ove godine na parkingu tržnog centra u Kruševcu, uvukao u auto dečaka i tukao ga, a nakon toga ga izbacio iz vozila i pobegao.