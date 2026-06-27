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Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv četvorice muškaraca zbog sumnje da su 5. juna 2026. godine izvršenjem različitih krivičnih dela učestvovali u bacanju bombe na porodičnu kuću S.Č. na teritoriji opštine Novi Beograd.

Trojica osumnjičenih E.M, B.L. i N.L.saslušani su pred postupajućim javnim tužiocem, dok se za još jednim licem traga.

Tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da osumnjičenima E.M, B.L. i N.L. odredi pritvor da ne bi uticali na svedoke i na osumnjičenog za kojim se traga, kao i da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

Za licem za kojim se traga tužilaštvo je takođe predložilo određivanje pritvora i donošenje naredbe za raspisivanje poternice.

Naredbom o sprovođenju istrage E.M. se na teret stavlja krivično delo Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija u sticaju sa krivičnim delom Izazivanje opšte opasnosti. Licu za kojim se traga na teret stavlja podstrekavanje na izvršenje navedenih krivičnih dela, a N.L. i B.L. se terete za pomaganje u izvršenju pomenutih krivičnih dela.

Dokazne radnje biće preduzete protiv E.M. u pravcu utvrđivanja elemenata krivičnog dela Neovlašćeno držanje opojnih droga, a protiv B.L. u pravcu utvrđivanja krivičnog dela Posebni slučajevi falsifikovanja isprave.

Podsetimo, sumnja se da je E.M. neovlašćeno nosio minsko – eksplozivno sredstvo čije držanje nije dozvoljeno građanima i to ručnu bombu M50, te je 5. juna došao do kuće oštećenog, u kojoj je u tom trenutku spavala njegova ćerka, aktivirao i bacio ručnu bombu u pravcu kuće, a zatim se udaljio sa lica mesta, a muškarac za kojim se traga ga je na to podstrekao.