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Darko Vesković Prika (46) koji je ubijen u jednom ugostiteljskom objektu u Kumodražu, sahranjen je danas na Centralnom groblju u Beogradu.

Ubijenog Veskovića ispratili su članovi porodice, rodbina i drugi bližnji.

Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv N. K. (25) iz Kule i D. Dž. koji su u bekstvu, zbog sumnje da su umešani u ubistvo izvršeno 22. juna u jednom ugostiteljskom objektu na Voždovcu.

Foto: Društvene Mreže

Vesković je u trenutku ubistva bio pod merom kućnog pritvora sa elektronskim nadzorom, a kobnog dana nalazio se u redovnoj, odobrenoj jednosatnoj šetnji.

Nadzorne kamere zabeležile su dramatične trenutke koji su prethodili ubistvu.

00:21 Ubistvo u Kumodražu Izvor: Kurir

- Na snimku se vidi kako se Darko pri ulasku napadača pozdravlja sa njim, nakon čega zajedno kreću ka stolu. Posle nekoliko koraka napadač izvlači pištolj i ispaljuje više hitaca u Veskovića, a zatim puca i na Vuka Musića. Vesković je preminuo na licu mesta, dok je njegov prijatelj sa dve prostrelne rane prebačen na Vojnomedicinsku akademiju - kaže sagovornik upoznat sa istragom.

Zbog sumnje da je izvršio teško ubistvo, protiv N. K. pokrenuta je istraga, dok se njegovom navodnom pomagaču na teret stavlja pomaganje u izvršenju ovog krivičnog dela. Za obojicu je zatražen pritvor i raspisivanje poternice, jer se nalaze u bekstvu.

Svedoci prisustvovali likvidaciji

Inače, prema zvaničnim podacima iz istrage Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, u trenutku zločina u lokalu se nalazilo najmanje sedam osoba koje su svedočile likvidaciji.

- Najbliži svedok bio je Vuk Musić, prijatelj ubijenog, koji je sedeo sa njim za istim stolom. Tokom pucnjave pogođen je jednim od projektila i zadobio je teške telesne povrede. Osim njega, životi još četiri gosta lokala i dvoje zaposlenih bili su direktno ugroženi, zbog čega se osumnjičenom na teret stavlja i dovođenje u opasnost više osoba - dodaje izvor.