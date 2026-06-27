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U Nišu je uhapšen B. J. (26) iz tog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, saopštio je danas MUP.

Kako se naovdi u saopštenju, policija je sinoć zaustavila četvorocikl kojim je osumnjičeni upravljao, a on je potom pešice pokušao da pobegne, nakon čega su ga policijski službenici sustigli i uhapsili i u polju pronašli 1.074 grama biljne materije za koju se sumnja da je marihuana, a koju je B. J, kako se sumnja, prethodno tu sakrio.

Pretresom stana koji koristi osumnjičeni pronađeno je 450 evra za koje se sumnja da su stečeni prodajom narkotika.

B. J. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Nišu, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

Haošenje su izveli pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u tom gradu.