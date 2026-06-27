Ispred DVD Kisač muškarac je obilno krvario i dozivao pomoć. Pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva brzo su reagovali, zaustavili krvarenje i pozvali Hitnu pomoć
Herojska akcija
KRVAV MUŠKARAC DOZIVAO POMOĆ ISPRED VATROGASNOG DOMA! Drama u Kisaču: Vatrogasci pritekli u pravi čas - usledila herojska akcija!
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Prava drama odigrala se sinoć oko 22 časa ispred Vatrogasnog doma DVD Kisač, kada je muškarac, koji je obilno krvario, dozivao pomoć.
Naime, kako navodi Instagram stranica "192_rs", u tom trenutku u domu su se nalazili pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva, koji su bez oklevanja pritekli u pomoć. Brzom i prisebnom reakcijom pružili su prvu pomoć, kompresijom rane usporili krvarenje i odmah pozvali ekipu Hitne medicinske pomoći.
Zahvaljujući njihovoj brzoj intervenciji i smirenom postupanju, muškarcu je pružena neophodna pomoć do dolaska lekara, čime su dali značajan doprinos u spasavanju njegovog života.
Kurir.rs
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