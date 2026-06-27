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Prava drama odigrala se sinoć oko 22 časa ispred Vatrogasnog doma DVD Kisač, kada je muškarac, koji je obilno krvario, dozivao pomoć.

Naime, kako navodi Instagram stranica "192_rs", u tom trenutku u domu su se nalazili pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva, koji su bez oklevanja pritekli u pomoć. Brzom i prisebnom reakcijom pružili su prvu pomoć, kompresijom rane usporili krvarenje i odmah pozvali ekipu Hitne medicinske pomoći.

Zahvaljujući njihovoj brzoj intervenciji i smirenom postupanju, muškarcu je pružena neophodna pomoć do dolaska lekara, čime su dali značajan doprinos u spasavanju njegovog života.

Kurir.rs

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