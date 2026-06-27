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"Ovo sve što se danas dešavalo donekle sam i pretpostavio da će da se desi upravo na osnovu svih onih informacija, dokaza i papira koje sam pročitao. Zadovoljan sam današnjim ročištem", rekao je posle jučerašnjeg saslušanja dečaka ubice iz Niške Banje, Mića Simić otac ubijenog Andreja (13).

Nakon suđenja roditeljima dečaka ubice iz Niške Banje okupljenim novinarima se ispred suda obratio otac ubijenog dečaka. Kako kaže, detalje samog saslušanja ne može da iznosi.

- Sve ono što je ukazivalo na osnovu svih onih dešavanja i dokaza je tačno. Video sam na ekranu njega, tri godine su prošle, fizički se dosta promenio. Iskreno, ja ne znam da li su njegovi roditelji svesni kakve su sve propuste dopustili u periodu pre ubistva i dokle su dovela sva negiranja. Oni ga već tri godine ne vide, on je zatvoren gore. Teško da će njima doći u glavu. Imao sam nekoliko pitanja za njega, postavio ih preko sudije i dobio odgovore - rekao je Mića Simić.

Prethodno je pravni zastupnik porodice Simić izjavio da je dečak ubica najverovatnije bio u sudu.

Andrej Simić Foto: Kurir/M.S.

Roditelji dečaka ubice negirali krivicu

Podsetimo, 9. februara ove godine počelo je suđenje roditeljima dečaka ubice M.M. i M.M.M. koji su optuženi za teško delo protiv opšte sigurnosti u saizvršilaštvu i po jedno krivično delo zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica.

Na pripremnom ročištu roditelji dečaka ubice su negirali krivicu i u daljem postupku iskoristili zakonsko pravo da se brane ćutanjem. Iako je bila najavljena mogućnost da će da iznesu odbranu, na jednom od ranijih ročišta je saopšteno da to ne žele da učine dok god traje protiv njih "medijski linč".

Foto: Kurir

Ubistvo dečaka Andreja Simića u Niškoj Banji

Andrej Simić ubijen je 5. oktobra 2023. godine oko 11 časova.

Njegovo telo pronašli su lekari Hitne pomoći na tavanu porodične kuće njegovog školskog druga M.M. u Ulici Mojsija Mihajlovića Tošketa u Niškoj Banji kada su pozvani u intervenciju. VJT u Nišu saopštilo je da je ubistvo počinio tada trinaestogodišnji M.M. i da je, prema Zakonu o maloletnim učiniocima krivičnih dela, krivično neodgovoran jer nema navršenih 14 godina.