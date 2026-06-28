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MUP je izdao hitno upozorenje građanima zbog curenja amonijaka u Guči u noći između subote i nedelje.

Prema zvaničnim informacijama, došlo je do curenja amonijaka iz hladnjače koja se nalazi u Prvomajskoj ulici na broju 9.

Foto: Printscreen/MUP

Građanima su stizale i poruke upozorenje i putem mobilnih telefona kroz sistem "Pronađi me".

Preporuke MUP nakon curenja amonijaka

Sektor za vanredne situacije uputio je preporuke svim stanovnicima u zahvaćenom području. Građanima se savetuje da prate isključivo zvanična saopštenja MUP-a i Sektora za vanredne situacije.

Stanovnici treba da ostanu u zatvorenom prostoru, da zatvore prozore i vrata i da ne provetravaju stanove, kao i da zaštite disajne organe tkaninama natopljenim vodom preko nosa i usta.

Za sada nema zvaničnih informacija o eventualno povređenim osobama, a uzrok curenja amonijaka nije saopšten. Očekuje se da će nadležne službe nakon završetka intervencije saopštiti više detalja o okolnostima incidenta.