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Curenje amonijaka koje se dogodilo u Guči, kada je iz hladnjače u Prvomajskoj ulici br. 9 iscurila ova hemijska supstanca, izazvalo je hitnu reakciju vatrogasaca i specijalizovanih timova.

Prema nezvaničnim, nepotvrđenim informacijama, curenje amonijaka na jednom od sigurnosnih ventila je zaustavljeno, javlja RTS.

Građanima je sinoć SMS porukom stiglo upozorenje da je došlo do akcidenta u hladnjači u Guči, odnosno do curenja amonijaka i savetovano im je da prate obaveštenja nadležnih.

Građanima u okolini hladnjače rečeno je da ostanu u domovima i da zatvore prozore ako osete specifičan oštar miris ovog gasa, da stave mokre krpe na nos i usta i zaštite disajne organe.

Nekoliko građana upućeno je na lekarski pregled, piše RTS.

Detaljne informacije o situaciji na terenu, potencijalnim rizicima i zvaničnim bezbednosnim preporukama građani mogu pratiti na zvaničnoj platformi Ministarstva unutrašnjih poslova, upozorenje.mup.gov.rs.

Detalji o uzroku akcidenta, kao i informacije o tome da li ima povređenih ili otrovanih osoba, biće poznati nakon što dežurne službe obave kompletan uviđaj i stabilizuju situaciju na lokaciji, naveli su iz MUP-a.