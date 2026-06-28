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U curenju amonijaka koje se tokom noći dogodilo u Guči povređeno je nekoliko lica.

- Sedam osoba se javilo u Dom zdravlja u Guči, od toga su četiri osobe prebačene u bolnicu u Čačku radi daljih ispitivanja. Niko nije životno ugrožen, uglavnom su se ljudi uplašili - rekao je za RINU Milija Milenković, predsednik opštine Lučani.

00:52 Akcident u Guči curenje amonijaka Izvor: RINA

On dodaje da kad su oko sat vremena posle ponoći došli na lice mesta, vatrogasne ekipe su već bile tu, kao i ekipe Hitne pomoći.

- Kada smo prišli, videli smo da je sigurnosni ventil izbio. Verovatno je došlo do velikog pritiska unutar sistema i taj ventil je bukvalno sprečio veću nezgodu. Ekipe su uspele da vrate ventil i saniraju kvar, ali su ostale da dežuraju na terenu, rekao je Milenković.

1/5 Vidi galeriju Curenje amonijaka u Guči Foto: RINA

Građani su odmah upozoreni zvučnim signalima kroz Guču, preko vozila, i rečeno im je da ne izlaze iz kuća i da zatvore prozore.

Preporuke MUP nakon curenja amonijaka

Sektor za vanredne situacije uputio je preporuke svim stanovnicima u zahvaćenom području. Građanima se savetuje da prate isključivo zvanična saopštenja MUP-a i Sektora za vanredne situacije.

Stanovnicima je savetovano da ostanu u zatvorenom prostoru, da zatvore prozore i vrata i da ne provetravaju stanove, kao i da zaštite disajne organe tkaninama natopljenim vodom preko nosa i usta.

Amonijak je gas izrazito oštrog mirisa koji u većim koncentracijama izaziva iritaciju očiju, nosa i grla, otežano disanje i ozbiljne zdravstvene tegobe. Izlaganje visokim koncentracijama može dovesti do oštećenja vida, oštećenja pluća ili, u najtežim slučajevima, do smrtnog ishoda. Gas se brzo širi atmosferom i može zahvatiti šire područje oko mesta incidenta.