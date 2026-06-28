Šezdesetogodišnji muškarac iz Blaca nastradao je jutros u svom šljivaku kada je, prema prvim informacijama, izgubio kontrolu nad traktorom koji se prevrnuo i usmrtio ga na licu mesta.
Hronika
TRAGEDIJA U BLACU! Muškarac (60) poginuo u šljiviku: Traktor se prevrnuo i usmrtio ga na licu mesta
Slušaj vest
U ranim jutarnjim satima u blizini Blaca dogodila se teška tragedija kada je šezdesetogodišnji muškarac nastradao u svom šljiviku.
Prema prvim informacijama, do nesreće je došlo kada je izgubio kontrolu nad traktorom kojim je obavljao radove u voćnjaku. Vozilo se prevrnulo, a nesrećni čovek je ostao priklješten.
Lekari su mogli samo da konstatuju smrt na licu mesta.
Istraga će utvrditi sve tačne okolnosti pod kojima je došlo do ove nesreće.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši