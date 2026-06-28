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U ranim jutarnjim satima u blizini Blaca dogodila se teška tragedija kada je šezdesetogodišnji muškarac nastradao u svom šljiviku.

Prema prvim informacijama, do nesreće je došlo kada je izgubio kontrolu nad traktorom kojim je obavljao radove u voćnjaku. Vozilo se prevrnulo, a nesrećni čovek je ostao priklješten.

Lekari su mogli samo da konstatuju smrt na licu mesta.

Istraga će utvrditi sve tačne okolnosti pod kojima je došlo do ove nesreće.

Kurir.rs

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