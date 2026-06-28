Stariji muškarac iz Prokuplja nastradao je jutros od strujnog udara dok je radio oko bazena sa uključenom pumpom za prečišćavanje vode, a porodica ga je pronašla bez svesti i pozvala Hitnu pomoć.
Hronika
ČOVEKA UBILA STRUJA PORED DEČJEG BAZENA: Užas u Prokuplju – porodica ga pronašla gotovo bez znakova života, lekar konstatovao smrt
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Stariji muškarac iz Prokuplja stradao je rano jutros usled strujnog udara dok je obavljao radove oko dečjeg bazena.
Prema prvim informacijama, do nesreće je došlo dok je bila uključena pumpa za prečišćavanje vode. Nesrećnog čoveka su oko 8.30 časova bez svesti i gotovo bez znakova života pronašli članovi porodice, koji su odmah pozvali Hitnu pomoć.
Ekipa Hitne službe Doma zdravlja Prokuplje brzo je stigla na lice mesta i pokušala reanimaciju, ali je, nažalost, mogla samo da konstatuje smrt.
Istraga će utvrditi tačne okolnosti ove tragedije.
Kurir.rs
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