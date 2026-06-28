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U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila kod Plavog mosta u Čačku, teško je povređen biciklista nakon sudara sa putničkim automobilom.

Ekipa Hitne pomoći odmah je po pozivu izašla na teren i reagovala. Povređenom biciklisti je na licu mesta stavljena imobilizaciona kragna, nakon čega je prevezen u Urgentni centar.

- Do sudara je došlo, kako se sumnja, prilikom kontakta bicikliste i putničkog automobila koji je skretao. Prema onome što smo videli, automobil je skretao na zeleno svetlo. Biciklista je potom pao na kolovoz, dok se putnički automobil zaustavio petnaestak metara dalje. Povređeni je bio u teškom, ali svesnom stanju - kaže za RINU jedan od očevidaca.

Očekuje se da policija svakog trenutka stigne na mesto događaja, nakon čega će biti utvrđene sve okolnosti pod kojima je došlo do ovog udesa.