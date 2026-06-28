U Nišu se na jedoj raskrsnici dogodila saobraćajna nesreća u kojoj su tri osobe povređene i prevezene u UKC Niš.
Hronika
JEZIVA NESREĆA U NIŠU Automobili se sudarili na raskrsnici, tri osobe hitno prevezene u bolnicu
Slušaj vest
Saobraćajna nesreća dogodila se danas oko 11.20 časova na raskrsnici Dušanove ulice i Ulice vojvode Mišića u Nišu.
Do saobraćajne nesreće je došlo kada su se sudarili putnička vozila marke "ford" i "tojota".
Tri osobe su prevezene u UKC Niš.
Kurir.rs/SnagaJuga
Reaguj
Komentariši