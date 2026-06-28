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Saobraćajna nesreća dogodila se danas oko 11.20 časova na raskrsnici Dušanove ulice i Ulice vojvode Mišića u Nišu.

Do saobraćajne nesreće je došlo kada su se sudarili putnička vozila marke "ford" i "tojota".

Tri osobe su prevezene u UKC Niš.

Kurir.rs/SnagaJuga